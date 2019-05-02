Путин поручил открыть в Татарстане музей авиации

Его открытие должно быть обеспечено к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".

Президент России Владимир Путин поручил открыть в Татарстане музей гражданской авиации на базе КНИТУ-КАИ имени Туполева, сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 августа 2019 года. Открытие музея должно быть обеспечено к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".

— Министерству науки и высшего образования РФ оказать содействие созданию на базе ... КАИ интерактивного музея техники, посвящённого отечественному авиастроению, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин дал поручение Минкульту и правительству республики рассмотреть вопрос о строительстве нового здания Русского драматического театра "Мастеровые" в Набережных Челнах.

Добавим, что поручения были подготовлены по итогам встречи президента с представителями общественности 12 февраля 2019 года.