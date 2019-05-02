Диетолог опровергла чудодейственный эффект риса в борьбе с ожирением

По мнению врача, каждому необходима индивидуальная диета с учётом особенностей метаболизма.

Диетолог Ольга Григорьян в беседе с RT прокомментировала результаты исследования японских учёных, которые заявили, что потребление риса способствует борьбе с ожирением. По её мнению, далеко не всегда употребление данной культуры может принести столь желанный результат.

— Нужно исходить из того, что такое ожирение и какие продукты к нему приводят. Это энергетический дисбаланс: человек съедает больше, чем тратит. Рассчитывать на какие-то один или два-три продукта не стоит. Надо создавать индивидуальную диету с учётом ваших особенностей метаболизма, — заявила Григорьян.

Она подчеркнула, что в Китае, где потребляют много риса, достаточно велик процент страдающих ожирением, тогда как в Японии, где рис едят маленькими порциями, ситуация обратная.

Она порекомендовала употреблять около 800 граммов салата каждый день, а также 1,5 кг овощей, чтобы бороться с недугом.

Ранее Лайф рассказывал, что японские учёные из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото) сумели установить связь между употреблением риса и борьбой с ожирением.