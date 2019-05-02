Глава Минэнерго США назвал российский газ "дешёвым, но ненадёжным"

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".

— Если вас волнует только дешевизна поставок, тогда не покупайте BMW, Mercedes или один из отличных автомобилей, производимых в ЕС. Вы можете купить дешевле в другом месте, но это может быть ненадёжно, дело с российским газом обстоит так же, — заявил министр на бизнес-форуме по энергетике.

Европейский комиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете подчеркнул, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.