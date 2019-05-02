Лавров раскритиковал заявления Вашингтона о роли РФ в ситуации в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой заявления Вашингтона о роли Москвы в ситуации в Венесуэле, сообщает ТАСС.

— На все подобные заявления ответ один — это неправда, — прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства заявления США о том, что Россия якобы отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу.

Глава МИД России отметил, что Москва и Вашингтон договорились продолжать контакты, в том числе по Венесуэле, несмотря на несовместимость позиций.

Лавров добавил, что Россия мобилизует группу стран по противодействию военной интервенции в Венесуэлу. Министр уточнил, что эта группа уже формируется в ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе "много чего произойдёт" в Венесуэле.

Напомним, в последнее время ситуация в Венесуэле обострилась. 30 апреля власти страны сообщили о попытке государственного переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит Хуан Гуайдо, провозгласивший себя лидером государства. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Действующий президент страны Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.