Порошенко намерен создать новую проевропейскую партию

Согласно данным первого зампредседателя фракции БПП, действующий президент планирует перезапустить партию.

Проигравший во втором туре украинских выборов Пётр Порошенко в будущем продолжит политическую карьеру, создав объединённую проевропейскую партию на базе Блока Петра Порошенко. Об этом сообщает первый зампредседателя фракции БПП в Верховной раде Игорь Кононенко.

— Могу анонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия, — сказал Кононенко в интервью газете "Сегодня".

Он уточнил, что Порошенко анонсировал объединение всех европейских сил, чтобы вместе идти на выборы в парламент Украины, запланированные на осень.

Отметим, что Блок Петра Порошенко сейчас имеет самую большую фракцию в Верховной раде.