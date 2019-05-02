В Мехико в метро произошёл взрыв, есть пострадавшие — видео

Причиной случившегося стало короткое замыкание на станции "Чабакано", раненые госпитализированы.

Три человека пострадали при взрыве в подземке в Мехико, сообщает Excelsior. Причиной инцидента стало падение железного предмета на контактный рельс и последовавшее короткое замыкание.

Servicios de emergencia acuden a la estación del metro chabacano donde registró un cortó circuito en el interior, tres personas resultan lesionadas.@retioDF @MetroCDMX pic.twitter.com/u4qcO8MZc9 — jc graw 11 (@grawperez) 2 мая 2019 г.

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами первой и второй степени.

В июле 2017 года из-за задымления в подземке в Мехико пострадало более 30 человек.