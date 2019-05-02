В Мехико в метро произошёл взрыв, есть пострадавшие — видео

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В Мехико в метро произошёл взрыв, есть пострадавшие — видео

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Причиной случившегося стало короткое замыкание на станции "Чабакано", раненые госпитализированы.

Три человека пострадали при взрыве в подземке в Мехико, сообщает Excelsior. Причиной инцидента стало падение железного предмета на контактный рельс и последовавшее короткое замыкание.

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами первой и второй степени.

В июле 2017 года из-за задымления в подземке в Мехико пострадало более 30 человек.

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