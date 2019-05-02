Путин поручил правительству освещать реализацию нацпроектов в СМИ и Интернете

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Путин поручил правительству освещать реализацию нацпроектов в СМИ и Интернете

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ освещать ход реализации национальных проектов в СМИ и Интернете. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, он поручил проводить в Сети постоянный мониторинг мнения населения о национальных проектах, в том числе и с изучением социальных сетей, а также устраивать опросы общественного мнения.

Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Администрации Президента Антон Вайно. Доклад должен быть представлен до 1 июня.

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