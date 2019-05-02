В Адыгее 95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы

Фронтовик Валентин Жуков, которому недавно исполнилось 95 лет, стал участником Второго открытого городского велофестиваля в Майкопе. Мероприятие приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеран, который участвовал в фестивале и в 2018 году, получил памятную медаль.

Валентин Жуков ушёл на войну 17-летним юношей. Он обеспечил техническую подготовку ста боевых вылетов и получил высокие награды за проявленный героизм — орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и медали "За оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".

Несмотря на зрелые годы, Жуков ведёт активный образ жизни и занимается велоспортом. На юбилей он получил от властей города новый велосипед.

В веломарафоне участвовали все желающие, их поделили на шесть возрастных категорий. Самыми молодыми участниками стали дети в возрасте трёх лет.