В Адыгее 95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы

Фронтовик Валентин Жуков, которому недавно исполнилось 95 лет, стал участником Второго открытого городского велофестиваля в Майкопе. Мероприятие приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ветеран, который участвовал в фестивале и в 2018 году, получил памятную медаль.
Валентин Жуков ушёл на войну 17-летним юношей. Он обеспечил техническую подготовку ста боевых вылетов и получил высокие награды за проявленный героизм — орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и медали "За оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".
Несмотря на зрелые годы, Жуков ведёт активный образ жизни и занимается велоспортом. На юбилей он получил от властей города новый велосипед.
В веломарафоне участвовали все желающие, их поделили на шесть возрастных категорий. Самыми молодыми участниками стали дети в возрасте трёх лет.
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