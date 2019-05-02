Лайф публикует видео с места ДТП под Калугой, где погиб ребёнок

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Лайф публикует видео с места ДТП под Калугой, где погиб ребёнок

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В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП в Калужской области, в результате которого погиб один ребёнок.

На кадрах видно, что после столкновения машины получили серьёзные повреждения, а одну из них отбросило на обочину. Также на месте дежурят бригады скорой помощи.

<p>Фото: © L!FE</p>

Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП на трассе "Украина" в Калужской области погиб один ребёнок, ещё пять пострадали, также травмы получили трое взрослых.

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