Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

По данным метеорологов, повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками и грозами.

Тёплая, но пасмурная погода ожидает москвичей к концу недели, а в воскресенье температура обещает подняться до +23 градусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

— В ближайшие дни в Москве потеплеет, в воскресенье температура повысится до +20 и даже выше (+20...+23 градусов), и практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, — отметил Синенков.

Он добавил, что погоду будет определять циклон, центр которого будет находиться севернее Москвы. С юго-запада в столицу будет поступать тёплый и влажный средиземноморский воздух, неустойчивость которого будет выливаться в кратковременные дожди и, возможно, грозы. Таков прогноз на 5, 6, 7 мая.