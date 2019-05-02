В Одессе радикалы устроили стычки с участниками траурной акции

На площадь они пришли с красными шарами, однако оппоненты прокололи их, заявив, что красный — цвет праздника, а радоваться сегодня нечему.

В Одессе несколько радикалов устроили стычки во время траурной акции по случаю пятой годовщины трагедии в Доме профсоюзов. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что на площадь они пришли с красными шарами, однако оппоненты в лице пожилой женщины прокололи их, заявив, что красный — цвет праздника, а радоваться сегодня нечему.

— Присутствующие негативно отнеслись к лидеру общественной организации "Уличный фронт" Демьяну Ганулу, прибывшему на площадь с флагом Украины на плечах. Проукраинские активисты периодически выкрикивают "Слава Украине!", оппоненты — "Бандеровские бесы, вон из Одессы", "Одесса — русский город", — также говорится в сообщении.

Ряд граждан потребовал у полиции вывести радикалов с Куликова поля. Сейчас правоохранители пытаются урегулировать ситуацию.

Отметим, что в Одессе продолжаются траурные мероприятия по случаю пятой годовщины трагедии в Доме профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.

Почтили память одесситов и в Москве, где люди несут красные гвоздики к стеле Одессы в Александровском саду.