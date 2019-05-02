Число жертв бойни в Новой Зеландии увеличилось до 51

Число жертв терактов в новозеландском Крайстчерче увеличилось до 51 — в больнице спустя полтора месяца после трагедии скончался гражданин Турции.

— K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжёлое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался. Выражаю его семье соболезнования и желаю терпения, — написал в "Твиттере" министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии несколько человек устроили стрельбу. Преступники при этом вели прямую трансляцию атаки в Интернете. Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называли "новозеландским Брейвиком". Ещё один нападавший находится в бегах.

Ранее Лайф писал о том, что власти получили манифест Тарранта за несколько минут до терактов.