Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в 2018 году от военных действий США

Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в 2018 году в результате военных операций Соединённых Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. Такие данные содержатся в опубликованном ежегодном докладе ведомства о потерях среди гражданских лиц, связанных с военными действиями США.

Как отмечается в документе, у Минобороны США также есть достоверные сведения о 65 мирных жителях, раненных в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали.

В Пентагоне подчеркнули, что не располагают достоверными сообщениями о жертвах среди гражданского населения Йемена или Ливии в результате военных операций США в 2018 году.

В каждой из перечисленных стран Вашингтон проводит операции против террористов ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и связанных с ними группировок.

Ранее коалиция во главе с США подтвердила свою причастность к гибели 1291 мирного жителя в Сирии и Ираке в период с августа 2014-го по март 2019 года.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.