Учёные рассказали о смертельной опасности короткого отпуска

При этом даже ведущие здоровый образ жизни люди в большинстве случаев умирали раньше тех, кто достаточно отдыхал.

Учёные-кардиологи из Университета Хельсинки провели исследование и пришли к необычному выводу, что короткий отпуск может увеличить риск смерти от болезней сердца и сосудов и влияет на продолжительность жизни. Об этом сообщает MedikForum.

— В отпуске нужно проводить не менее четырёх недель в году, — к такому выводу пришли учёные.

В исследовании приняло участие 1222 мужчины старше 40 лет. Среди них были и те, у кого наблюдались лишний вес, вредные привычки и многое другое. Каждый из них входил в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

В итоге учёные сумели прийти к выводу, что продолжительность жизни связана с длиной отпуска человека. При этом даже ведущие здоровый образ жизни люди в большинстве случаев умирали раньше тех, кто достаточно отдыхал.