В ДНР и ЛНР рассказали, когда начнётся приём заявлений для выдачи гражданства РФ

Приём документов, необходимых для получения гражданства России, начнётся в ДНР 3 мая, а в ЛНР — 6 мая. Об этом сообщили министерства внутренних дел республик.

Как уточняется, обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке смогут те граждане, которые постоянно проживают на территории ДНР или ЛНР и имеют паспорт одной из республик. Для жителей ЛНР также необходима регистрация по месту жительства.

Принятые документы будут направлять в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Решение о приёме в гражданство Российской Федерации будет приниматься в установленном порядке в срок, не превышающий трёх месяцев.

Ранее в МВД РФ заявили, что получить российские паспорта хотят 86% жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. 1 мая российский лидер упростил получение гражданства РФ для ряда категорий украинцев.