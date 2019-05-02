Преемница Меркель поддержала "Северный поток — 2"

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о важности строительства газопровода для Германии ввиду отказа от атомной энергетики и угля.

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила Ангелу Меркель на этом посту, дала интервью агентству DPA, выразив поддержку проекту "Северный поток — 2".

— Очевидно и то, что у многих стран проект вызывает опасения. Прежде всего речь идёт об Украине, а также о Польше, — отметила политик.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух цепей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Запуск нового трубопровода запланирован на конец нынешнего года. Ранее Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже начали прокладывать в российских водах.

Против строительства выступает Украина, боящаяся потерять финансовую выгоду от транзита российского газа, а также США, пытающиеся продвинуть свой сжиженный природный газ, и ряд других стран Запада.