Эксперты спрогнозировали, вырастут ли цены после майских праздников

Во время сезонных "пиков потребления" цены всегда растут, и в 2019 году возвращения старых цен ждать не стоит. Об этом рассказал доктор экономических наук и экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.

— Новый год, майские праздники — это в любом случае означает рост цен, — заявил эксперт в комментарии URA.RU.

Холод уточнил, что возвращение цен к апрельскому уровню возможно в случае роста доходов населения.

Как пояснил исполнительный директор "Роспродсоюза" Дмитрий Востриков, в первую очередь произойдёт подорожание мясной продукции, так как в этой категории можно ожидать увеличения объёма продаж.

По словам эксперта, рост цен будет происходить постепенно и незаметно для граждан. Востриков рассказал, что в современных каналах сбыта невозможно стремительное изменение цен.

Ранее о возможном росте цен на продукты в праздники россиян предупредили эксперты Rate&Goods.