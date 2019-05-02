Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Снимок был подвержен цветокоррекции, чтобы сделать цвета доступными для восприятия человеческого глаза.
Ранее Лайф уже писал о работе зонда InSight на Марсе. Миссия InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Красной планеты. Аппарат совершил посадку 26 ноября 2018 года и передал первое изображение.
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