Учёные узнали, кто заботливее — собаки или волки

Проверить это удалось при помощи необычного эксперимента, где животные должны были нажимать разные кнопки на специальном планшете.

Австрийские учёные благодаря нескольким опытам пришли к любопытному выводу — что волки заботливее собак по отношению к представителям своей стаи. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Аналогичный вывод был сделан ещё два года назад, однако тогда он был подвержен резкой критике, после чего было начато новое исследование. Для этого учёные посадили волков и собак в разные клетки — в одной из них находилась миска, а на стене второй был установлен планшет с разными картинками.

Суть заключалась в том, что собака или волк могли нажать носом на одну из картинок, и если выбор попадал на правильную, то сосед мог получить порцию еды.

В итоге удалось установить, что волки намного чаще подкармливали своих соседей, если видели партнёра по стае, в противном случае не делали этого. Собаки же, напротив, с одинаковой частотой выбирали возможность накормить соседа, вне зависимости от того, чужак он или свой.