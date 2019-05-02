На Филиппинах зрителям ТВ-канала показали новых "Мстителей" сразу после премьеры

Филиппинский оператор кабельного телевидения Orient Cable выпустил в эфир пиратскую копию блокбастера "Мстители: Финал", вышедшего в широкий прокат 25 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Копия была показана на следующий день после выхода фильма на широкий экран. Teatro de Dapitan, компания, занимающаяся прокатом фильма в кинотеатрах, узнав о произошедшем, обратилась в полицию, после чего Orient Cable заменил ленту на фильм о национальном супергерое.

Teatro de Dapitan намерена обратиться в суд с иском против оператора кабельного телевидения.

Напомним, "Мстители: Финал" собрал более 1 миллиарда рублей в кинотеатрах России за первые три дня проката. Ранее психолог попытался объяснить, почему кинофраншиза так популярна среди зрителей.