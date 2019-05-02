Названа десятка "проклятых" автомобилей

Блогер Che Durena назвал десятку машин, которые так или иначе связаны с жуткими историями. В список вошли ставшие классикой автомобили.

На первое место блогер поставил Dodge 330 1964 года выпуска. В народе этот автомобиль называют самой злобной машиной Америки. На втором месте оказался Porsche 550 Spyder, в котором погиб американский актёр Джеймс Дин.

Третье место занял гоночный болид, убивший 83 человека и ранивший 120 человек при аварии на гонке в Ле-Мане в 1955 году.

В десятку проклятых автомобилей также вошли Phaeton эрцгерцога Австрии Франца Фердинанда, лимузин JFK SS 100 X, в котором был застрелен президент США Джон Кеннеди, Ford Deluxe Бонни и Клайда, автобус Ghost Bus и автомобиль Ghost Crash, чёрная "Волга" и самостоятельно заводившийся Renault Megane.