Испанский футболист Хави объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Испании, легендарный полузащитник "Барселоны", а ныне игрок катарского клуба "Аль-Садд" Хави заявил о завершении своей спортивной карьеры в конце нынешнего сезона.

— Играть в футбол было честью до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет. Теперь я хотел бы закончить сезон на вершине, — цитирует Хави издание AS.

В дальнейшем он намерен попробовать себя на тренерском поприще. Добавим, что Хави большую часть своей карьеры провёл в составе "Барселоны", однако в 2015 году перешёл в "Аль-Садд".