Зеленский позвал на встречу украинских бизнесменов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В посте в "Фейсбуке" украинский лидер подчеркнул, что во время его президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными.

— Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договорённостей, — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что всем пора "работать на страну по прозрачным правилам".

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что не станет "классическим политиком".