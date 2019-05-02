Зеленский позвал на встречу украинских бизнесменов

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Зеленский позвал на встречу украинских бизнесменов

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Владимир Зеленский. Фото: © официальный сайт Владимира Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В посте в "Фейсбуке" украинский лидер подчеркнул, что во время его президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными.

Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договорённостей, написал Зеленский.

Он подчеркнул, что всем пора "работать на страну по прозрачным правилам".

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что не станет "классическим политиком".

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