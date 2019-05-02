Жителей Нижнего Новгорода возмутили георгиевские ленты со свастикой

В одном из магазинов Нижнего Новгорода появились георгиевские ленты, продающиеся в паре со значком с изображением свастики. Фото одной из таких лент опубликовал в посте в "Фейсбуке" житель города Александр Дейч.

— Друзья! Как вам креатив китайских товарищей? — написал нижегородец в посте.

Дейч отметил, что понял задумку — звезда раздавила нацистский символ, однако подчеркнул, что выступает "за чистоту символов Победы".

После появления в Сети фотографии значка с изображением свастики на георгиевской ленте продукцией заинтересовались правоохранители. Как сообщает ТАСС, полиция проверяет информацию о продаже таких лент.