Ветеранам предоставили бесплатный проезд в поездах из Белоруссии в РФ

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Ветеранам предоставили бесплатный проезд в поездах из Белоруссии в РФ

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Фото: © Pixabay

Президент Белоруссии подписал указ, согласно которому свободный проезд будет доступен в период празднования 75-й годовщины Победы.

Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении права бесплатного проезда в поездах внутриреспубликанского и международного сообщения между Белоруссией и Россией. Об этом говорится на сайте президента.

Данной возможностью ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвящённых празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба.

На сайте отмечается, что подобные меры позволят ветеранам навестить своих фронтовых друзей и побывать в памятных местах обеих стран.

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