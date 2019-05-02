В Одессе около тысячи националистов устроили марш в годовщину трагедии 2014 года

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В Одессе около тысячи националистов устроили марш в годовщину трагедии 2014 года

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Фото: © Национальный корпус

В Одессе около тысячи участников праворадикальных организаций устроили шествие, которое назвали "маршем украинского порядка". В пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов они прошли по улицам города с флагами Украины и факелами.

Молодые люди в камуфлированной униформе прошли от памятника Тарасу Шевченко до Греческой площади. Колонну сопровождали патрульные автомобили и пешие полицейские.

<p>Фото: © <a href="https://nationalcorps.org/blog/v-odes-rozpochavsja-marsh-ukranskogo-porjadku" target="_blank">Национальный корпус</a></p>

Напомним, 2 мая в Одессе усилены меры безопасности в связи с проходящими в городе массовыми акциями из-за годовщины событий пятилетней давности.

Ранее Лайф сообщал о стычках, которые несколько радикалов устроили во время траурной акции.

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