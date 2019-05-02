Лодка Конюхова встала в 550 км от мыса Горн из-за ветра

Из-за встречного ветра путешественник вынужден ждать, когда погода позволит ему продвинуться дальше.

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов, совершающий одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке, в 147-й день своего странствия остановился у мыса Горн из-за ветра. Об этом он написал в своём блоге.

— Ветер зашёл на южный, а сейчас даже юго-восточный, встречный. Сегодня, к сожалению, не получится продвинуться по курсу. Расстояние от лодки "Акрос" до мыса Горн замерло на отметке в 300 миль и не сокращается. Заштилело, ветер 10 узлов, очень холодный, дует ровно из Антарктиды, — отметил он.

При этом он добавил, что из-за облачной погоды не может зарядить электронные приборы. К тому же аккумуляторы, расположенные на дне, быстро разряжаются из-за температуры воды, и в целях экономии ему пришлось выключить всё, "кроме электронной карты и AIS".

По словам Конюхова, теперь он вынужден ждать смены ветра, чтобы продолжить путь к проливу Дрейка.

Как писал Лайф, ранее Конюхов впервые за все походы пережил 12-балльный шторм с волнами высотой в восемь метров и даже успел попасть в объектив камер пилотов чилийского военного самолёта.