Тарантино пообещал вернуться к работе над "Стартреком"

Американский кинорежиссёр и сценарист Квентин Тарантино пообещал возобновить работу над новой частью фантастической франшизы "Стартрек".

В интервью порталу Slashfilm Тарантино рассказал, что давно не работал с командой "Звёздного пути" из-за работы над собственным фильмом "Однажды в Голливуде", вошедшим в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. .

— Мы обсуждали историю и сценарий. Сценарий был написан, и, когда я, как сурок Фил, выберусь из домика после "Однажды в Голливуде", мы снова поговорим об этом, — сказал режиссёр.

О съёмках сиквела легендарного "Стартрека" Лайф сообщал в декабре 2017 года.