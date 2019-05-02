Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

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Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

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Фото: © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper

Согласно сбору статистики, в настоящее время количество нападений на молодых девушек превышает показатели за прошлые годы.

За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года). Данную информацию приводит в отчёте Министерство обороны США.

В основном нападения совершаются на девушек от семнадцати до двадцати лет. Жертвой, по данным Пентагона, становилась каждая восьмая.

По правде говоря, мы действительно не соответствуем тем стандартам, которые сами себе задали. Это неприемлемо, — заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

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