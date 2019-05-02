Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

Согласно сбору статистики, в настоящее время количество нападений на молодых девушек превышает показатели за прошлые годы.

За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года). Данную информацию приводит в отчёте Министерство обороны США.

В основном нападения совершаются на девушек от семнадцати до двадцати лет. Жертвой, по данным Пентагона, становилась каждая восьмая.

— По правде говоря, мы действительно не соответствуем тем стандартам, которые сами себе задали. Это неприемлемо, — заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.