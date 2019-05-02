Глава "Нафтогаза" заявил о неизбежности переговоров с Москвой по транзиту

"Нафтогазу" и "Газпрому" придётся договариваться о продлении соглашения по транзиту газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По словам Коболева, ни у "Нафтогаза", ни у "Газпрома" нет значительного поля для манёвра.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что не видит другого выхода, так как российская компания не может перекрыть Украине газ. По мнению Коболева, это связано с тем, что "Газпром" якобы должен денег "Нафтогазу".

Как ранее писал Лайф, в середине апреля Андрей Коболев допустил полную приостановку транзита российского газа через территорию Украины. Вскоре премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" увеличить добычу и "искать дешёвый газ по всему миру".