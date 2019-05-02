Активисты из США передали Зеленскому письмо с требованием прекратить репрессии

Американские правозащитники 2 мая передали президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой положить конец репрессиям и ультранационалистской политике экс-главы государства Петра Порошенко.

Как уточняется, руководитель проекта "Кампания солидарности с Одессой" и организации "Объединённая национальная антивоенная коалиция" Фил Валейто и его единомышленники устроили акцию возле здания украинского посольства. В ходе мероприятия они передали сотрудникам диппредставительства письмо для Зеленского.

— Просим Владимира Зеленского позволить начать международное расследование случившейся в Одессе трагедии, — передаёт слова Валейто ТАСС.

Он добавил, что вместе со сторонниками ранее обращался с просьбой устроить встречу с украинским послом, однако МИД Незалежной оставил их запрос без внимания.

Активист уточнил, что среди требований его сторонников — просьба освободить всех политзаключённых, положить конец репрессиям против родственников погибших при инциденте в Доме союзов 2 мая 2014 года, а также журналистов, которые расследовали произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Одессе около тысячи националистов устроили марш в годовщину трагедии 2014 года.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.