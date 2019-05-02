Коломойский рассказал, почему население Украины уменьшилось на 13 млн человек

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Коломойский рассказал, почему население Украины уменьшилось на 13 млн человек

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Маркив

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что после Евромайдана в 2014 году население Незалежной уменьшилось на 13 миллионов человек, кроме того, страна лишилась Крыма и Донбасса. Вину за произошедшее бизнесмен возложил на экс-главу государства Виктора Януковича и произошедшую пять лет назад революцию. Такую точку зрения олигарх высказал в интервью порталу Bihus.info.

Майдан — это плохо, потому что власть Януковича довела до Майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги — минус 13 миллионов населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 миллионов, — отметил Коломойский.

Как писал Лайф, ранее Коломойский заявил о планах помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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