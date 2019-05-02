Медведев и Матвиенко осенью посетят Кубу с официальными визитами

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планируют посетить Кубу с официальными визитами осенью 2019 года. О планах политиков рассказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

— Осенью с большой вероятностью здесь, на Кубе, будут председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны, — цитирует парламентария ТАСС.

Кроме того, он добавил, что глава МИД Кубы Бруно Родригес намеревается посетить Москву в ближайшее время.

Как писал Лайф, 30 апреля на остров прибыла парламентская делегация во главе с вице-спикером Госдумы РФ. В ходе визита первому секретарю ЦК Коммунистической партии Раулю Кастро вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ.