Во Львове произошло массовое отравление бойцов Нацгвардии Украины

Более полусотни правоохранителей госпитализированы. По предварительным данным, источником отравления стали некачественные пищевые продукты.

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту массового отравления сотрудников Нацгвардии в одной из частей во Львове. Отмечается, что первые пострадавшие стали поступать в больницы сразу после празднования Пасхи. В настоящее время госпитализировано 57 нацгвардейцев.

— Во Львове не могут выяснить причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Первые отравившиеся — "контрактники" и "срочники" — в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи. У всех были симптомы пищевого отравления, — сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на местные власти.

Врачи пока не смогли установить, что именно стало причиной отравления. Известно лишь, что, скорее всего, сотрудники отравились некачественными пищевыми продуктами, в том числе и теми, которые на празднование Пасхи привезли родственники нацгвардейцев.