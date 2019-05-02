Россия объяснила ОБСЕ, зачем упростила выдачу паспортов для жителей Донбасса

Как подчеркнул представитель РФ Дмитрий Балакин, из-за политики властей Киева жители Донбасса по факту стали бесправными.

Решение Москвы об упрощении процедуры выдачи гражданства жителям Донбасса мотивировано тем, что правительство Незалежной лишило их законных прав, отметил в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ представитель России Дмитрий Балакин.

— В сложившихся условиях Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощённом порядке — на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства, — передаёт слова Балакина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в рамках данной инициативы не происходит никакой "принудительной всеобщей паспортизации".

Ранее сообщалось, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта РФ жителям Донбасса необязательно отказываться от гражданства Украины. В МВД России заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР (86%) хотят получить российское гражданство.

Власти Киева эту новость восприняли негативно и потребовали не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ.