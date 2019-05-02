Российские дипломаты обратили внимание на проблемы со свободой СМИ в Британии

По мнению диппредставительства, в Соединённом Королевстве существует проблема "нарушений не просто журналистских, а базовых человеческих прав".

В посольстве России в Лондоне обратили внимание британских властей на то, что свобода СМИ в их стране не соответствует стандартам, которые были выработаны в рамках международных механизмов ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совета Европы. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического представительства.

Отмечается, что поводом для заявления стало выступление министра иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Ханта в Аддис-Абебе, где прошло мероприятие, посвящённое Всемирному дню свободы печати. В своей речи Хант призвал бороться за свободу СМИ по всему миру. В посольстве РФ подчеркнули, что главе Форин-офиса следовало бы обратить внимание на состояние дел свободы СМИ в самой Великобритании.

— В дни, когда неравнодушные люди следят за развитием ситуации вокруг Джулиана Ассанжа, это особенно актуально, — говорится в сообщении.

Также в заявлении посольства РФ напомнили, что больше года ни одному журналисту не разрешается взять интервью у Сергея и Юлии Скрипалей и публиковать медиаматериалы, относящиеся к инциденту в Солсбери. Кроме этого, британским репортёрам запрещается задавать вопросы касательно убийства Николая Глушкова и публиковать информацию о роли "Белых касок" в Сирии.

В диппредставительстве также заметили, что дела обстоят не лучше с условиями работы в Соединённом Королевстве иностранных журналистов.

— В случае с россиянами мы имеем дело как с профессиональными, так и с бытовыми проблемами. Доходит до вопиющих нарушений не просто журналистских, а базовых человеческих прав, — указывается в комментарии.

Так, российских журналистов нередко называют "пропагандистами" и "шпионами". А телеканал Russia Today тем временем находится под "непрерывным прессингом".

Ранее Лайф писал, что большинство россиян считают Джулиана Ассанжа, который обнародовал закрытую информацию о деятельности ряда правительств, борцом за свободу слова и свободу СМИ.

Напомним, что Ассанж был арестован в Лондоне 11 апреля после того, как его выдворили из посольства Эквадора. В британской столице в начале мая пройдёт судебное слушание по делу о его неявке в суд в 2012 году.