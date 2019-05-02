Певец Влад Топалов попал в ДТП

Популярный певец Влад Топалов попал в автоаварию 2 мая. В машину артиста врезался другой автомобиль. О происшествии музыкант сам рассказал на своей странице в "Инстаграме". По словам певца, ДТП произошло по дороге в аэропорт, куда Топалов ехал с утренней службы из храма.
— На 7-м небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м километре трассы в меня въезжает мужчина... Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придётся отдать в ремонт на прилично, — написал певец.
При этом Влад Топалов уточнил, что он ехал на "круиз-контроле", чтобы избежать штрафов.
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Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причастится. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круз-контроле» 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для «умников» сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как🙈😪😪😪 и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster
Водителем транспортного средства, спровоцировавшего ДТП, оказался пенсионер, которого самого "подрезали" на дороге.
Несмотря на "испорченное настроение", он пожалел мужчину и помог ему заполнить документы, когда на место происшествия прибыли сотрудники ДПС.
— Всё бывает! Слава богу, что все живы и здоровы, — заключил певец.
Поблагодарив сотрудников ДПС и пожелав подписчикам быть осторожнее на дорогах.
Как писал Лайф, ранее Топалов поделился с подписчиками кадрами с утренним пробуждением своей семьи.
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