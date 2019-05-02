СКР начал проверку по факту столкновения автомобиля с самолётом в Шереметьево

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое ухудшение здоровья у водителя машины-ассенизатора во время движения по ВПП.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолётом в столичном аэропорту Шереметьево. Как предварительно установили оперативники, водитель спецтехники потерял сознание во время движения и врезался в стоящий на взлётно-посадочной полосе пассажирский авиалайнер.

— Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. На месте происшествия работают следователи, водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал Лайф, на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево автомобиль столкнулся с самолётом авиакомпании Nordwind Airlines. По предварительным данным, у водителя спецтехники мог случиться сердечный приступ.