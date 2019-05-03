Правозащитники сообщили о 300 пострадавших в ходе акций протеста в Венесуэле

Более 300 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с полицией во время акций протеста, прошедших в Венесуэле 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

— Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные и другие ранения) в ходе демонстраций 30 апреля и 1 мая, — написал он.

При этом, как отметил Ромеро, два человека погибли в штате Арагуа, ещё двое — в столичном округе. Кроме того, двое из четырёх погибших были несовершеннолетними.

Напомним, что по всей Венесуэле в эти дни прошли демонстрации, в которых принимали участие как сторонники, так и противники действующей власти. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в ближайшее время в стране состоятся забастовки госслужащих.

Ранее Лайф писал, что 30 апреля Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота, которая завершилась провалом оппозиции.