Скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли

Представители Национальной хоккейной лиги выразили соболезнования семье экс-хоккеиста.

Легендарный канадский хоккеист Леонард Келли, известный также как Ред Келли, скончался 2 мая на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В заявлении отметили, что карьера спортсмена настолько легендарна, что её "никогда не удастся повторить".

— Уроженец Симко (город в канадской провинции Онтарио — Прим. Лайфа) выиграл восемь кубков Стэнли — по четыре с Detroit Red Wings и Toronto Maple Leafs. Ред был исключён из своей хоккейной команды в подготовительной школе, но был избран в Зал хоккейной славы вскоре после того, как сыграл свою последнюю игру в НХЛ, — отметили в заявлении.