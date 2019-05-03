Коломойский назвал конфликт в Донбассе украинской гражданской войной

По мнению олигарха, на Юго-Востоке Незалежной ведётся война между двумя группами украинцев.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что конфликт в Донбассе является гражданской войной, в котором украинцы воюют с соотечественниками. Об этом миллиардер сообщил в интервью новостному изданию "Бигус.Инфо".

— [В Донбассе] гражданский конфликт, воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев, — сказал он.

При этом олигарх добавил, что на данный конфликт якобы оказала большое влияние Москва, которая воспользовалась нестабильной обстановкой в регионе. В то же время, по его словам, изначально проблемы Украины начались в 2014 году вследствие так называемого Евромайдана.

Ранее Лайф писал, что Игорь Коломойский обвинил Виктора Януковича и произошедшую во время его правления революцию в сокращении населения Украины на 13 миллионов человек.