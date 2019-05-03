В Пентагоне рассказали о "закрытых дискуссиях" США и Грузии

По словам представителя американского военного ведомства, Россия якобы является одной из региональных угроз.

Власти Вашингтона проводят "закрытые дискуссии" с коллегами из Тбилиси. Об этом рассказал представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

— У нас много закрытых дискуссий с Грузией — ключевым стратегическим партнёром США. Эти разговоры останутся в секрете, особенно с учётом региональных угроз со стороны злонамеренных сил, таких как Россия, —передаёт его слова РИА "Новости".

Как писал Лайф, в прошлом МИД РФ осудил слова госсекретаря США Майка Помпео о поддержке членства Грузии в НАТО. В начале апреля 2019 года НАТО и Грузия провели совместные учения в Чёрном море.