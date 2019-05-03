В ДНР подсчитали потери украинской армии в Донбассе за год

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В ДНР подсчитали потери украинской армии в Донбассе за год

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Украинский военный. Фото: © Flickr.com / Sasha Maksymenko 

Представители ДНР опровергли заявление Киева о "взятии" нескольких территорий в Донбассе.

Украинская армия под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева с начала операции объединённых сил в Донбассе потеряла свыше тысячи человек. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Потери Вооружённых сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными, — сказал он.

При этом, по словам Басурина, ещё 1252 украинских военных числятся пропавшими без вести или дезертирами. Также из-за недостаточного контроля было выведено из строя более 70 единиц боевой техники.

Кроме того, замначальника управления Народной милиции опроверг информацию, что украинскими силовиками в Донецкой Народной Республике были захвачены территория площадью около 24 квадратных километров и три населённых пункта.

Ранее Лайф писал, что Сергей Наев сообщил о том, какие территории в Донбассе были взяты под контроль Вооружёнными силами Украины.

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