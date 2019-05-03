В ДНР подсчитали потери украинской армии в Донбассе за год

Представители ДНР опровергли заявление Киева о "взятии" нескольких территорий в Донбассе.

Украинская армия под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева с начала операции объединённых сил в Донбассе потеряла свыше тысячи человек. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

— Потери Вооружённых сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными, — сказал он.

При этом, по словам Басурина, ещё 1252 украинских военных числятся пропавшими без вести или дезертирами. Также из-за недостаточного контроля было выведено из строя более 70 единиц боевой техники.

Кроме того, замначальника управления Народной милиции опроверг информацию, что украинскими силовиками в Донецкой Народной Республике были захвачены территория площадью около 24 квадратных километров и три населённых пункта.

Ранее Лайф писал, что Сергей Наев сообщил о том, какие территории в Донбассе были взяты под контроль Вооружёнными силами Украины.