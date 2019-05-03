На Украине суд отпустил подозреваемого в убийстве Гандзюк под домашний арест

По мнению адвоката родственников убитой женщины, дело Гандзюк "пытаются похоронить".

Украинский суд смягчил меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Игорь Павловский освобождён из СИЗО и будет находиться под домашним арестом на время следствия.

— Одного из подозреваемых в убийстве Кати Гандзюк выпустили из СИЗО. Этим подозреваемым является Игорь Павловский. Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет, — написал адвокат Маси Найем на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Как ранее писал Лайф, в июле 2018 года советнице мэра Херсона и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась. Её гибель вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Под давлением общественности правоохранительные органы более активно приступили к расследованию этого происшествия, квалифицировав его как заказное умышленное убийство. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.