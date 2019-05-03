Украинская оппозиция обвинила Зеленского в повторении ошибок Порошенко

Юрий Бойко отметил, что Украину и Россию связывает намного больше, чем общая граница, как об этом ранее заявил новый президент Незалежной.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку уходящего режима, заявляя, что граница — единственное, что объединяет его страну с Россией. Такую точку зрения выразил глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и бывший соперник Зеленского на президентских выборах Юрий Бойко.

— В своё время у Петра Порошенко был выбор между миром и войной. Став президентом, он выбрал войну... Сейчас подобный выбор стоит перед Владимиром Зеленским, и это уже не шоу, а человеческие жизни и будущее страны, — написал политик в "Фейсбуке".

При этом он подчеркнул, что жители Украины хотят мира, "а не повторения риторики Порошенко".

В связи с этим он напомнил о ряде важных вопросов, которые Киеву следует решить в процессе диалога с Москвой.

Среди таких проблем он отметил конфликт в Донбассе, неоднозначную ситуацию в акватории Чёрного и Азовского морей, непродлённый контракт на поставки газа, эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов на территорию Незалежной.

Бойко выразил уверенность, что в плачевном состоянии двусторонних отношений между странами виноваты политики, а потому они должны это изменить.

Кроме того, он отметил, что на самом деле две страны объединяет "очень многое": и "общий для многих" язык, и вера, и родственные связи, и страницы истории, и общие победы.

— В канун праздника хочу поздравить наши народы-победители, а политикам напомнить, что судьбы людей важнее любых политических позиций и идеологических доктрин, — заключил он.

Как писал Лайф, ранее Зеленский заявил, что из "общего" у Украины с Россией осталась только граница.