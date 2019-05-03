В США задержаны трое подростков за подготовку взрыва в школе

По предварительным данным, несколько учащихся сообщили, что во время поездки на школьном автобусе услышали разговор 16-летних друзей, планировавших взорвать учебное заведение.

Троих учеников одной из школ Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк задержали из-за подозрений в сговоре с целью взорвать учебное заведение. Об этом сообщает Associated press.

Уточняется, что 2 мая в полицию округа Саффолк поступило обращение из школы, где обучались задержанные. Сразу несколько учащихся сообщили администрации учебного заведения, что во время поездки на школьном автобусе услышали разговор 16-летних друзей о плане взорвать школу.

Правоохранители задержали подростков. Позднее при обыске в доме одного из них обнаружили книгу, в которой были приведены подробные инструкции по изготовлению взрывчатки. В настоящее время учащихся арестовали, идёт следствие.