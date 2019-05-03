Климкин предложил провести украинский "аналог" акции "Бессмертный полк"

По мнению главы МИД Незалежной, украинцы должны пройти по городам с портретами "замученных от сталинских репрессий".

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в его стране акцию, аналогичную шествию "Бессмертного полка" в День Победы 9 Мая. Только, по мнению Климкина, участникам акции надо будет нести портреты "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Так Павел Климкин прокомментировал публикацию одного из пользователей "Фейсбука", в которой он призывал дать "украинский ответ" на акцию "Бессмертный полк".

— Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях, — написал Климкин.

Отметим, в рамках программы декоммунизации украинские власти неоднократно подвергали критике не только годы правления Иосифа Сталина, но и всей советской власти. Кроме того, в 2015 году на Украине был принят закон, запрещающий пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. В рамках исполнения этого закона также были переименованы десятки городов, населённых пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в украинском обществе большой резонанс. Больше всего критике подвергалось то, что в законе не были чётко прописаны границы его применения.