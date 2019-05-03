Скончался Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в "Звёздных войнах"

В США на 75-м году жизни скончался актёр Питер Мейхью, исполнявший роль Чубакки в киносаге "Звёздные войны". Об этом сообщили его родные на странице официального твиттера актёра. Как уточнили в заявлении близкие актёра, он скончался вечером 30 апреля в окружении семьи в своём доме в Техасе.

— Питер боролся, чтобы встать с инвалидного кресла и ещё раз сыграть Чубакку в "Пробуждении силы"... Он вложил сердце и душу в свою роль, и это проявлялось в каждом кадре, начиная от бега коленями внутрь, стрельбы из лука от бедра и ярко-голубых глаз — вплоть до каждого едва заметного движения рта и головы, — отметили в заявлении.

Мейхью играл Чубакку с 1977 года и в последний раз появился на экране в 2015 году в эпизоде "Пробуждение силы". В последних эпизодах в образе друга Хана Соло снимался финский баскетболист Йонас Суотамо.