Россия названа лидером по закупке золота в 2019 году

Также в списке наиболее активных скупщиков золотых слитков значатся Китай, Казахстан и Турция.

Россия стала крупнейшим покупателем золота за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Отмечается, что это связано с тем, что в стране идёт процесс дедолларизации. Это обусловлено намерением России снизить свою зависимость от американской валюты на случай введения новых санкций со стороны США.

При этом похожей экономической политики придерживаются власти Китая, и поэтому Поднебесная также входит в число лидеров по закупкам золота.

Согласно отчёту, в число стран, являющихся постоянными покупателями слитков, вошли Казахстан, Турция, Эквадор, Катар и Колумбия. Они также стремятся снизить свою долларовую зависимость и поэтому пополняют свой золотовалютный фонд активнее, нежели чем западноевропейские страны, где доля запасов золота выше.

Кроме того, согласно данным WGC, мировые запасы золота выросли на 145,5 тонны в первом квартале текущего года, что на 68% больше показателей 2018 года.

Ранее Лайф писал, что золотовалютные резервы России достигли максимального за пять лет значения.