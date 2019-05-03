Трамп направил на рассмотрение в сенат кандидатуру нового постпреда США при ООН

Должность постоянного представителя Соединённых Штатов в ООН была вакантна на протяжении нескольких месяцев.

Дональд Трамп направил в сенат заявление на одобрение кандидатуры Келли Найт Крафт на должность постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что заявление было направлено в Комитет Сената США по международным отношениям. Официальные встречи Крафт с сенаторами состоятся в ближайшие дни, после чего будут назначены слушания. Их даты объявят позже.

Ранее Лайф писал, что Трамп ещё в октябре 2018 года называл Крафт наиболее вероятным кандидатом на данную должность. В декабре прошлого года он сообщил о выдвижении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт. Однако она отказалась от борьбы за новый пост, сославшись на семейные обстоятельства.

Келли Найт Крафт на данный момент является послом США в Канаде, ранее она была делегатом на Республиканском национальном съезде в 2016 году, а также активным делегатом ООН.

До этого должность постпреда США при ООН занимала Никки Хейли. В октябре 2018 года она подала в отставку, объяснив это тем, что "сделала всё, что могла".